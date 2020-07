Donald Trump caștiga la Curtea Suprema: Angajatorii pot refuza sa ofere asigurari de sanatate gratuite femeilor in vederea contraceptiei

Curtea Supremă a Statelor Unite validează o iniţiativă a administraţiei Trump care le permite angajatorilor să refuze să ofere asigurări de sănătate gratuite femeilor în vederea contracepţiei, aşa cum prevede Affordable Care Act, reforma asigurărilor de sănătate a lui Barack Obama, mai cunoscută sub numele de Obamacare, relatează The Associated Press, potrivit news.ro.

Curtea a stabilit miercuri - cu şapte voturi la două - că administraţia Trump a acţionat adecvat permiţând unor angajatori care evocă obiecţii religioase sau morale cu scopul de a nu oferi asigurări în domeniul planificării familiale.

”Hotărâm astăzi că departamentele au puterea statutară atât să elaboreze această scutire, cât şi scutirea morală”, scrie judecătorul Clarence Thomas.

”Hotărâm totodată că reglementările care promulgă aceste scutiri nu sunt afectate de vicii procedurale”, adaugă el.

În baza legii sănătăţii din timpul preşedinţiei lui Barack Obama, angajatorii erau obligaţi să ofere asigurări în vederea contracepţiei, ca o măsură preventivă, în mod gratuit femeilor, în cadrul asigurărilor de sănătate.

Citește și: Ne întoarcem la starea de urgență, după ce cazurile de coronavirus au explodat? Reacție de ultimă oră a lui Raed Arafat

Curtea a respins miercuri contestarea de către statele Pennsylvania şi New Jersey a legalităţii acestor măsuri adoptate de administraţia Trump în 2018, pe care o acuză de slăbirea măsurilor cu privire la contracepţie din Obamacare, adoptată în 2010, atacată de conservatori creştini.

Anterior, asigurări oferite de angajatori prevdeau coplata.

Republicanii încearcă să abroge Obamacare.

Reforma lui Obama scutea de la aceste obligaţii entităţi religioase şi angajatori cu scop nelucrativ afiliaţi religios, însă unele asociaţii au criticat aceste derogări apreciind cănu mergeau suficient de departe.

Reglementările administraţiei Trump permit oricărui angajator, cu scop nelucrativ sau nu, inclusiv companiilor cotate pe bursă, să ceară scutiri din motive religioase.

O obiecţie morală poate fi formulată atât de către angajatori cu scop nelucrativ, cât şi de către companii care nu sunt cotate pe bursă.

De aceeaşi scutire pot beneficia şi universităţi afiliate unor organizaţii religioase care oferă asigurări de sănătate studenţilor.