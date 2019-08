Donald Trump confirma faptul ca dorește sa cumpere Groenlanda: ar fi o mare tranzacție imobiliara/ VIDEO

Preşedintele american Donald Trump îşi confirmă interesul de a cumpăra Groenlanda de la Danemarca, o eventualitate pe care a catalogat-o drept o ”mare tranzacţie imobiliară”, precizând că nu este vorba despre o prioritate a Statelor Unite, relatează AFP.

”Este un lucru despre care am vorbit”, a declarat Trump presei, informează News.ro.

”Ideea a apărut şi am spus că, strategic vorbind, este, bineînţeles, interesant şi că am fi interesaţi, dar vom vorbi un pic” cu Danemarca, a continuat preşedintele, precizând că aceasta nu este ”prioritatea numărul unu” a Guvernului său.

Cotidianul economic The Wall Street Journal (WSJ) a scris joi că preşedintele american, un magnat în domeniul imobiliar înainte să intre în politică, s-a ”arătat în mai multe rânduri interesat de cumpărarea” acestui teritoriu care numără 56.000 de locuitori şi a discutat despre acest lucru cu consilierii săi de la Casa Albă.

Preşedintele s-a informat despre resursele naturale şi importanţa geopolitică a regiunii, potrivit ziarului.

Întrebat de jurnalişti despre posibilitatea de a face schimb între Groenlanda şi un teritoriu american, Trump a răspuns că ”multe lucruri se pot face”.

”În principal este o mare tranzacţie imobiliară”, a apreciat el.

Uriaşa insulă la Arctica ”face mult rău Danemarcei, pentru că ei pierd aproximativ 700 de milioane de dolari în fiecare an pentru a o întreţine... Iar strategic, pentru Statele Unite asta ar fi simpatic”, a explicat preşedintele.

Groenlanda a fost o colonie daneză până în 1953, data la care a intrat în ”Comunitatea regatului” danez. În 1979, insula a obţinut statutul de ”teritoriu autonom”, însă economia sa depinde în continuare de subvenţii puternice de la Copenhaga.

”Groenlanda este bogată în resurse preţioase (...). Suntem pregătiţi să facem afaceri, nu să vindem” teritoriul, a reacţionat vineri Ministerul groenlandez de Externe pe Twitter.

