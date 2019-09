Donald Trump considera ca o eventuala procedura de destituire i-ar favoriza realegerea

donald trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump considera ca o eventuala procedura de destituire (impeachment) a sa ar avea un impact pozitiv pentru el, din punct de vedere electoral, relateaza AFP. ”Ei spun, toti, ca asta ar fi pozitiv pentru mine in alegerile” prezidentiale din 2020, a declarat marti, la New York, seful statului american, care candideaza in vederea unui al doilea mandat de patru ani. Ce a promis Donald Trump la 18 ani de la atentatul din 11 septembrie Pe de alta parte, Trump a declarat, la ONU, ca ar fi ”teribil” ca Regatul Unit sa nu iasa din Uniunea Europeana (UE) in termenii premierului Boris Johnson, ale carui planuri sunt contracarate de catre Parlamentul si Curtea Sup ...