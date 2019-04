Donald Trump, critici la adresa Uniunii Europene: ''Mare pacat ca Uniunea Europeana este asa dura cu Regatul Unit si Brexit-ul''

trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump critica Uniunea Europeana ca e prea dura cu Marea Britanie si Brexit-ul. Cu alte cuvinte, presedintele Donald Trump a reprosat Uniunii Europene ca este prea dura cu Marea Britanie in ceea ce priveste Brexit-ul. „Mare pacat ca Uniunea Europeana este asa dura cu Regatul Unit si Brexit-ul. In acelasi timp, Uniunea Europeana este un partener comercial brutal in relatia cu Statele Unite, ceea ce se va schimba”, a scris Trump, pe Twitter. Donald Trump: "Statele unite nu mai au capacitatea de a primi migranti. Sunt pline" „Uneori, in viata, trebuie sa lasi oamenii sa respire inainte ca totul sa se intoarca inapoi si sa te muste”, a mai spus Trump. Liderii Uniunii Europe ...