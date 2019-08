Donald Trump, despre achizitionarea Groenlandei: ''Este o mare tranzactie imobiliara''

donald trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump isi confirma interesul de a cumpara Groenlanda de la Danemarca, o eventualitate pe care a catalogat-o drept o ''mare tranzactie imobiliara'', precizand ca nu este vorba despre o prioritate a Statelor Unite, relateaza AFP. ''Este un lucru despre care am vorbit. Ideea a aparut si am spus ca, strategic vorbind, este, bineinteles, interesant si ca am fi interesati, dar vom vorbi un pic cu Danemarca'', a adaugat presedintele, precizand ca aceasta nu este ”prioritatea numarul unu” a Guvernului sau. Intalnire Klaus Iohannis - Donald Trump! Iata agenda evenimentului Cotidianul economic The Wall Street Journal (WSJ) a scris joi ca pr ...