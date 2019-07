Donald Trump, despre alegerea lui Boris Johnson: El va fi minunat

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american, Donald Trump, l-a felicitat pe Boris Johnson pentru victoria din alegerile din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie, care de miercuri va deveni succesorul Theresei May in fruntea Guvernului de la Londra. A inceput RAZBOIUL intre SUA si Iran: Armata americana a doborat o drona iraniana ”Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit noul prim-minstru al Marii Britanii. El va fi minunat!”, a transmis Trump, prin intermediul Twitter. Boris Johnson isi va incepe oficial mandatul de prim-ministru miercuri, dupa demisia Theresei May in contextul crizei Brexit. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...