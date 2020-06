Donald Trump, despre testarea pentru COVID-19: Arma cu doua taișuri!

Donald Trump a declarat sâmbătă că a cerut autorităţilor sanitare să încetinească ritmul de depistare pentru Covid-19 pentru că asta provoacă creşterea numărului de cazuri descoperite în Statele Unite, ţara cea mai îndoliată din lume din cauza pandemiei, informează AFP. Fără să explice dacă vorbeşte serios, preşedintele american a afirmat în faţa susţinătorilor săi reuniţi […] The post Donald Trump, despre testarea pentru COVID-19: Armă cu două tăișuri! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.