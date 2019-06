Donald Trump, din ce in ce mai slab cotat in sondaje! Iata cine ii ia locul

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Donald Trump este pe locul sase, in urma a cinci democrati, intr-un sondaj de opinie privind intentia de vot a americanilor la alegerile prezidentiale din 2020, in fruntea caruia se situeaza democratul Joe Biden, informeaza AFP. Conform sondajului dat publicitatii duminica de canalul de televiziune Fox News, Joe Biden, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, obtine 49% din intentiile de vot, fata de 39% cat ii revin lui Trump, in preferintele persoanelor inscrise pe listele electorale intervievate la nivel national. Senatorul independent Bernie Sanders, aflat si el in cursa pentru alegerile primare democrate, obtine tot 49% in acest duel virtual cu miliardarul republican creditat de ...