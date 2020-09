Donald Trump este acuzat ca a agresat sexual un manechin la US Open

Un fost manechin, Amy Dorris, îl acuză, într-un interviu acordat cotidianului britanic The Guardian, pe preşedintele american, Donald Trump, că a agresat-o sexual la New York, în timpul unui turneu US Open, în septembrie 1997, pe când avea 24 de ani.

Faptele au avut loc la 5 septembrie 1997, potrivit fostului manechin, scrie news.ro.

În acea zi, partenerul său, Jason Binn, a dus-o la biroul lui Donald Trump, la Manhattan.

Tânăra, care locuia atunci în Florida, s-a dus apoi la US Open însoţită de partenerul său şi de omul de afaceri.

Fostul manechin povesteşte că agresiunea a vut loc în afara toaletei de la stadion, nu departe de tribuna privată din care invitaţii lui Donald Trump urmăreau turneul.

”El şi-a băgat limba în gâtul meu, iar eu îl respingeam. În acel moment, m-a strâns şi a început să-mi atingă cu mâinile fesele, pieptul, spatele, totul. Eram prinsă în capcană, nu mă puteam elibera”, declară ea pentru The Guardian.

Fostul manechin spune că i-a cerut lui Donald Trump să se oprească, însă degeaba.

”Nu-i păsa deloc”, declară ea ziarului. ”Eram şocată, m-am simţit violată”.

Magantul în domeniul imobiliar, la acea vreme în vâstă de 51 de ani, şi-a continuat avansurile în timpul şederii sale la New York, acuză Amy Dorris acum.

Preşedintele american neagă, prin intermediul avocaţilor săi, că a hărţuit-o sau agresat-o pe Amy Dorris, scrie cotidianul britanic.

Reprezentanţii şefului statului american consideră că o eventuală agresiune în afara toaletei stadionului ar fi fost văzută de numeroşi martori.

Întrebată de ce vorbeşte acum, Amy Dorris răspunde că s-a gândit să o facă în 2016, în timpul campaniei prezidenţiale americane. Atunci, mai multe femei l-au acuzat pe candidatul republican de hărţuire şi violenţe sexuale.

Fostul manechin era însă îngrijorat de consecinţele pe care aceste dezvăluiri le puteau avea asupra familiei sale, spune ea.

”Fiicele mele vor împlini 13 ani. Vreau ca ele să ştie că nu lăsăm pe nimeni să ne facă ceva fără consimţământul nostru”, subliniază Amy Dorris.

”Vreau ca ele să vadă că nu am rămas tăcută. Am ţinut piept cuiva care a comis un act inacceptabil”, adaugă ea.