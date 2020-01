Donald Trump, Greta Thunberg și Klaus Iohannis - Marea dilema a lui Ion Cristoiu: 'De ce nu a scris asta?'

Analistul politic Ion Cristoiu se întreabă de ce liderul de la Casa Albă, Donald Trump, nu-i acordă președintelui Iohannis tot atâta atenție cât activistei de mediu Greta Thunberg și să-i fi dedicat măcar două rânduri pe rețeaua de socializare după ultima lor întâlnire.

Jurnalistul a afirmat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că activista de mediu Greta Thunberg este rezultatul unei campanii de imagie, iar președintele SUA Donald Trump joacă într-o comedie cu valențe electorale, atunci când se duelează la distanță cu adolescenta suedeză.

„E limpede că în cazul acestei tinere, adolescente se lucrează la imaginea ei, o mașinărie întreagă (...) practic este o fată, mă rog nu cred că e multimiliardară și nimeni nu a zis dar de unde are bani? Stați un pic, de unde ai bani? Păi nu că i-a dat asociațiile de mediu, păi din moment ce tu ai bani de la ăia e o dependență, e clar că se lucrează la o imagine și vă spun cu toată responsabilitatea, locul terorismului l-au luat apărarea mediului, ascultați-mă”, a susținut jurnalistul.

Ion Cristoiu a explicat că schimbările climatice reprezintă dușmanul perfect pentru o bătălie pe termen lung.

„După căderea comunismului, occidentul s-a trezit față în față cu o problemă, nu dispăruse dușmanul, gata nu mai e Uniunea Sovietică, până atunci foarte multe lucruri și în armare se făcuse în numele luptei cu dușmanul. Și atunci s-a exagerat terorismul, acuma se pare că a obosit tema și a venit tema generoasă să apărăm... nu, se numește încălzirea globală, da? Un nou dușman, foarte frumos, adică un dușman perfect pentru că asta nu o să o rezolvăm niciodată pentru că trebuie o uniune a întregii planetei, bun. Și atunci s-a creată această, să îi zice, 17 ani, tânără, mă rog nu se duce la școală și se luptă... după părerea mea la Trump e o comedie și el e de o piesă de teatru, pentru că sigur, ea vine spune, demonstrează, dar până la doar Donald Trump merge în continuare”, a afirmat analistul politic.

În acest context, Ion Cristoiu se întreabă de ce Donald Trump i-a răspuns activistei suedeze, dar nu a scris un rând pe Twitter despre ultima întâlnire cu președintele Iohannis la Casa Albă.

„Și eu am făcut această remarcă, totuși i-a răspuns unei puștoaice, unei adolescente de 17 ani, i-a dat mare atenție, i-a făcut probleme, pe când președintele României, un ditamai bărbatul, nu a avut nici o problemă, nu a scris pe Twitter, dumneavoastră nu ați fost ca o patrioată ce sunteți, indignată? Adică nu putea să scrie...Eu nu am înțeles niciodată, nu a explicat nimeni, cum se trezește el noapte așa și vrea să bea un pahar de apă: ia să scriu pe Twitter. Și când s-a trezit dimineață, în timp ce se bărbierea, a zis «aoleu am o idee» (...) totuși normal era, ca să fiu eu patriot și mândru că sunt român, ca după ce s-a întâlnit cu Iohannis să scrie... cât se scrie pe Twitter?, două rânduri... Câte ziceți că scrie? 20 pe seară, uneori? 20. Unul din ele, era așa de greu, se trezea seara: «Azi am avut o mare fericire, l-am cunoscut pe un bărbat politic numit Klaus Iohannis, îl iubesc». De ce nu a scris asta?”, s-a întrebat jurnalistul.