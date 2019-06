Donald Trump și-a lansat oficial candidatura pentru alegerile din 2020: `Viitorul nu a aratat nicicand mai bine` (VIDEO)

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a lansat oficial candidatura, marți, pentru un al doilea mandat, în cadrul unui eveniment organizat la Orlando, potrivit Reuters preluat de mediafax.

Reuters notează că Trump a făcut referire la aceleași teme ca în campania electorală anterioară: imigrația ilegală, presa și contracandidata sa democrată din campania din 2016, Hillary Clinton.

„Împreună am învins clasa politică și am readus la putere un Guvern format din oameni, pentru oameni”, a declarat Trump. „Atât timp cât păstrăm aceeași echipă, vom avea succes. Viitorul nu a arătat nicicând mai bine”, a adăugat el.

Trump a adăugat că politicienii democrați care vor candida pentru funcția de președinte vor schimba situația din Statele Unite în mod radical, legalizând intrarea în țară a migranților pentru ca aceștia să poată vota și, astfel, să îi ajute pe democrați să aibă șanse mai mari în alegeri. „Democrații vor să distrugă țara aceasta”, a declarat el, care a mai adăugat că acest lucru „nu se va întâmpla”. „Credem că țara noastră ar trebui să fie un sanctuar pentru cetățenii care respectă legile, nu pentru infractorii străini”, a mai adăugat Trump.

„În această seară mă aflu în fața dumneavoastră pentru a-mi lansa în mod oficial campania pentru un al doilea mandat de președinte al Statelor Unite. Vă promit că nu vă voi dezamăgi niciodată”, a spus el. Pe parcursul discursului, care a durat mai bine de o oră, Trump a atacat presa americană, despre care a spus că promovează știrile false, a declarat că economia americană este puternică datorită politicilor sale, a subliniat că în ultima vreme a pus presiune asupra Chinei în ceea ce privește comerțul și a adăugat că își propune ca Statele Unite să lanseze o misiune pe Marte.

Don’t ever forget - this election is about YOU. It is about YOUR family, YOUR future, & the fate of YOUR COUNTRY. We begin our campaign with the best record, the best results, the best agenda, & the only positive VISION for our Country’s future! #Trump2020 pic.twitter.com/Vmu28hKQh6