Donald Trump i-a luat cadou Primei Doamne o felicitare ”foarte frumoasa”

Preşedintele american Donald Trump i-a luat cadou soţiei sale Melania... o "felicitare foarte frumoasă", relatează The Huffington Post. Întrebat într-o videoconferinţă cu jurnalişti pe care a susţinut-o în Ajunul Crăciunului în biroul său de la reşedinţa Mar-a-Lago, în Florida, ce cadou îi oferă soţiei sale de Crăciun, preşedintele american a dat un răspuns surprinzător, comentează HP. "I-am cumpărat o felicitare foarte frumoasă. De fapt, am pus să se ia mai multe şi am ales-o pe cea mai frumoasă. Cu multă dragoste", a declarat el. Puţinor persoane le-ar plăcea să fie în locul Melaniei Trump la primirea cadoului, comentează publicaţia. Ceea ce i-a pregătit Prima Doamnă drept cadou este necunoscut. Serviciile Melaniei Trump au difuzat o fotografie în care Prima Doamnă vorbeşte la telefon. Potrivit tradiţiei, ea răspunde întrebărilor unor copii care următresc turneul disctribuirii cadourilor de către Moş Crăciun. It's #ChristmasEve & #Santa is hard at work delivering toys to children all over the world! A wonderful tradition - thank you @NoradSanta for including me in helping the kids track Santa! pic.twitter.com/VfPpYFZB7y — Melania Trump (@FLOTUS) December 25, 2019