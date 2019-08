Donald Trump il va primi pe Klaus Iohannis la Casa Alba

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Donald Trump il va primi pe presedintele Klaus Iohannis la Casa Alba, peste doua saptamani, adica marti, 20 august 2019, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale americane. „Vizita presedintelui Iohannis in Statele Unite intervine in conditiile in care romanii marcheaza 30 de ani de la caderea comunismului, iar Romania s-a alaturat NATO de 15 ani. Presedintele Trump asteapta cu nerabdare sa celebreze aceste importante aniversari impreuna cu presedintele Iohannis”, se arata in comunicatul Casei Albe. Administratia prezidentiala de la Bucuresti a confirmat, la randul ei, ca presedintele Klaus Iohannis se va afla in vizita la Washington, in perioada 19-20 august 20 ...