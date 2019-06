Donald Trump inlocuieste Turcia cu Polonia pe lista aliatilor: Washingtonul acorda o grija speciala securitatii Varsoviei

dtump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite si Polonia au semnat miercuri o declaratie comuna prin care reafirma cooperarea in domeniul Apararii, a informat presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Conform declaratiei, Statele Unite si Polonia nu sunt legate doar printr-un parteneriat strategic, ci si prin valori comune, scopuri comune si o prietenie foarte puternica", a declarat Donald Trump, in cadrul unei conferinte de presa de la Casa Alba. Vladimir Putin, despre relatiile cu SUA: Devin „din ce in ce mai rele” "Atat Statele Unite, cat si Polonia, isi reafirma angajamentul privind NATO, inclusiv angajamentul luat prin Articolele 3 si 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, c ...