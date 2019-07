Donald Trump, ținta ironiilor la un concert The Rolling Sones - Daca britanicii ar fi aparat aeroporturile, totul ar fi putut fi diferit pentru noi

Mick Jagger, solistul formaţiei britanice The Rolling Stones, l-a luat în derâdere pe preşedintele american Donald Trump după gafa făcută de acesta în discursul de Ziua Independenţei când a susţinut că armata "a cucerit aeroporturile" în 1775, în Războiul de Independenţă al SUA, relatează marţi Press Association potrivit Agerpres.

Trump a fost intens ironizat după ce a spus în discursul său că armata americană "a cucerit aeroporturile" în 1775 - cu peste un un secol înainte de invenţia avionului. 'În iunie 1775, Congresul Continental (primul guvern al SUA - n.red.) a creat o armată unificată din forţele revoluţionare care îşi aşezaseră tabăra în jurul Bostonului şi al New York-ului. Armata continentală a înfruntat o iarnă aspră la Valley Forge, şi-a aflat gloria dincolo de apele din Delaware şi a cucerit victoria de la Cornwallis în Yorktown. Armata noastră a stăpânit aerul, a atacat meterezele, a cucerit aeroporturile, a făcut tot ceea ce trebuie să facă, iar la Fort McHenry, sub strălucirea roşie a rachetelor, nu i-a rămas altceva decât victoria', a clamat Trump.Preşedintele a dat vina pentru această gafă, făcută în timpul discursului de Ziua Independenţei, susţinut în faţa Memorialului Lincoln din Washington DC, pe un teleprompter defect.



În timpul concertului The Rolling Stones de duminică din Massachusetts, Sir Mick Jagger a făcut referire la acest anacronism. Solistul în vârstă de 75 de ani a urat mulţimii prezente pe Gillette Stadium un weekend fericit cu ocazia zilei naţionale a SUA, adăugând că data de 4 iulie a reprezentat întotdeauna ''o sărbătoare emoţionantă pentru noi, britanicii''.



''Dacă britanicii ar fi apărat aeroporturile, totul ar fi putut fi diferit pentru noi'', a spus Jagger.



Nu este pentru prima când are loc o ciocnire între The Rolling Stones şi Donald Trump, aminteşte Press Association. Legedara trupă rock formată în Londra în 1962 a emis în 2016 un comunicat în care l-a mustrat pe preşedintele american pentru utilizarea melodiilor ''You Can't Always Get What You Want'' şi ''Start Me Up'' în timpul mitingurilor din campania electorală.



Aceasta nu a fost însă singura confuzie de ordin istoric din discursul lui Trump de Ziua Independenţei. Ascultători perspicace au mai remarcat şi că lupta de la Fort McHenry s-a purtat în 1812, nu în timpul revoluţiei americane, care avusese loc cu câteva decenii mai devreme.



Formaţia The Rolling Stones, compusă din Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood şi Charlie Watts, se află în prezent în turneu în Statele Unite.



Turneul ''No Filter Tour'' trebuia să înceapă în aprilie, însă a fost amânat după ce Sir Mick Jagger a suferit o intervenţie chirurgicală la inimă