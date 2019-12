Donald Trump, ironic dupa ce a aflat ca a fost scos din 'Home Alone 2' difuzat in Canada: 'Filmul nu va mai fi la fel'. Sageți acide catre Justin Trudeau

Preşedintele american Donald Trump a comentat pe Twitter, aşa cum era de aşteptat, ştirea că apariţia lui de câteva secunde în filmul „Home Alone 2” a fost eliminată de Canadian Broadcast Center din raţiuni ce ţin de durata producţiei, scrie news.ro.

„Cred că Justin T (Trudeau, n.r.) nu apreciază că îl pun să plătească pentru NATO sau comerţ”, a fost un prim mesaj al lui trump. Preşedintele a revenit: „Filmul nu va mai fi la fel! (glumesc doar)”.

Canadian Broadcasting Corporation a spus că secvenţa din „Home Alone 2: Lost in New York” (1992) în care apare actualul preşedinte american a fost tăiată „pentru timp”, cu mult înainte de alegerile din 2016.