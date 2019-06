Donald Trump isi lanseaza oficial candidatura pentru alegerile prezidentiale din 2020

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump isi va lansa oficial astazi candidatura pentru alegerile prezidentiale din 2020, relateaza The Guardian. Trump va cauta sa arate incredere in sine si sa se portretizeze ca un castigator in discursul pe care il va tine la Centrul Amway din Orlando, Florida. Vor fi prezente 20.000 de persoane la acest eveniment care are loc cu 16 luni inainte de ziua alegerilor din noiembrie 2020. „Mitingul pare sa depaseasca recorduri. Vom pune ecrane imense afara pentru toata lumea. Peste 100.000 de cereri. Tara noastra merge grozav, cu mult peste ce credeau ratatii si criticii ca este posibil - si va deveni din ce in ce mai bine!”, a scris Trump pe Twitter. „Trump ...