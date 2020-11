Donald Trump Jr iși petrece carantina „curațandu-și armele”, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid

Donald Trump Jr, fiul cel mare al președintelui SUA, diagnosticat cu coronavirus, afirmă că va trece timpul izolat, luptându-se cu virusul în timp ce își „curăță colecția de arme”. Trump Jr este cel de-al patrulea membru al familiei Trump care s-a infectat cu Covid. Președintele, prima doamnă și fiul lor, Barron, s-au recuperat, la fel […] The post Donald Trump Jr își petrece carantina „curățându-și armele”, după ce a fost diagnosticat cu Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.