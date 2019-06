Donald Trump jura ca nu a numit-o 'obraznica' pe Meghan Markle: Dovada ca MINTE

Preşedintele american Donald Trump neagă faptul că a numit-o pe Meghan Markle "obraznică", într-un mesaj publicat pe Twitter duminică, deşi afirmaţia a fost făcută într-un interviu pentru The Sun, a fost înregistrată şi este publică.

Trump a scris: "Nu am numit-o niciodată pe Meghan Markle "obraznică". Este o invenţie a publicaţiilor care răspândesc ştiri false! Îşi vor cere scuze CNN, NYT şi aţii? Mă îndoiesc!", informează news.ro.

Preşedintele Donald Trump, care urmează să viziteze Regatul Unit, Irlanda şi Franţa săptămâna viitoare, a vorbit, într-un interviu pentru cotidianul britanic The Sun, despre plecare premierului Theresa May din fruntea Guvernului britanic în contextul Brexit, dar şi despre criticile pe care Meghan Markle, fosta actriţă americană şi ducesă de Sussex, i le-a adus liderului de la Casa Albă.

În timpul interviului, lui Trump i-au fost prezentate comentarii ale ducesei de Sussex, soţia prinţului Harry al Marii Britanii, de dinainte de alegerile americane din 2016.

În acel an, în emisiunea TV "The Nightly Show with Larry Wilmore", Markle a spus că Trump este misogin şi că politica lui dezbină, afirmând că ea se va muta în Canada dacă acesta câştigă alegerile.

Trump a replicat: "Nu ştiam că a fost obraznică. Sper că acum este OK", el îngropând totuşi securea războiului: "Sunt sigur că se va descurca excelent (ca membră a familiei regale, n.r). Va fi foarte bună".

