Donald Trump, la 'Marșul pentru Viața' de la Washington. Discursul integral, tradus in limba romana (TEXT&VIDEO)

Liderul american Donald Trump a devenit primul preşedinte în exerciţiu care a participat la marşul anual pentru viaţă de la Washington, declarându-se avocatul ferm al mişcării.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă discursul integral al preşedintelui SUA, tradus în limba română:

"Vă mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc, Jeanne. Este onoare profundă în ceea ce mă privește să fiu primul președinte din istorie care participă la “Marșul pentru viață”. Ne aflăm aici pentru un motiv foarte simplu: să apărăm dreptul fiecărui copil, născut sau nenăscut, de a-și atinge potențialul dat de Dumnezeu.

Timp de 47 de ani americanii din toate categoriile sociale au călătorit de-a lungul și de-a latul țării pentru a sprijini viața.

Astăzi în calitate de Președinte al Statelor Unite sunt cu adevărat mândru să fiu alături de voi.

Vreau să le spun bun venit zecilor de mii - și acesta este un număr impresionant - zecilor de mii de elevi de liceu și de studenți care au călătorit mulți kilometri cu autobuzele pentru a fi aici în capitala țării. Și, pentru a vă face să vă simțiți și mai bine, mai sunt zeci de mii de oameni pe lângă care am trecut și sunt pe drum. Dacă dorește cineva să cedeze locul îl putem ajuta.

Avem un grup numeros de oameni afară. Mii și zeci de mii doresc să intre. Acesta este un success extraordinar.

Tinerii sunt în centrul “Marșului pentru viață.” Și generația voastră e cea care va face America o națiune pro familie, pro viață.

Mișcarea pentru viață este condusă de femei puternice, de lideri religioși incredibili și de studenți plin de curaj care duc mai departe moștenirea pionierilor de dinaintea noastră care au luptat să ridice conștiința națiunii și să susțină drepturile cetățenilor. Voi le îmbrățișați pe mame cu grijă și compasiune. Voi sunteți împuterniciți de rugăciune și motivați de o dragoste lipsită de egoism. Voi sunteți extraordinari și noi suntem foarte recunoscători, aceștia sunt oamenii incredibili care s-au alăturat Secretarului Alex Azar și Kellyanne Conway.

Mulțumesc de asemenea senatorilor Mike Lee și James Lankford care se află aici. Mulțumesc, dragi colegi. Dar și lui Steve Scalise, Chris Smith, Ralph Abraham, Warren Davidson, Bob Latta, John Joyce, Lloyd Smucker, Brian Fitzpatrick, și Brad Wenstrup din Camera Reprezentanților. Mulțumesc tuturor. Trebuie să spun, și acum mă uit și văd exact, suntem mai mulți politicieni în audiență. Dar dacă nu vă supărați dați-mi voie să nu-i prezint pe toți.

Toți cei care suntem aici înțelegem un adevăr etern: fiecare copil este un dar prețios și sacru de la Dumnezeu. Împreună trebuie să protejăm, să prețuim și să apărăm demnitatea și sanctitatea fiecărei vieți umane.

Atunci când vedem imaginea unui bebeluș în pântec, vedem o parte din maiestatea creației lui Dumnezeu. Atunci când ținem un nou născut în brațe vedem dragostea fără sfârșit pe care fiecare copil o aduci într-o familie. Când ne uităm la un copil cum crește vedem splendoarea care radiază din fiecare suflet uman. O viață schimbă lumea, și vă pot spune din familia mea, vă trimit dragoste și vă trimit o mare mare dragoste. Încă din prima mea zi de la birou, am înfăptuit un act istoric pentru a sprijini familiile din America și de ai proteja copiii născuți.

Încă din prima mea săptămână de la Biroul Oval am reinstaurat și am extins Mexico City Policy și am instituit o regulă pro-life care să guverneze folosirea banilor contribuabililor. Am notificat Congresul că voi vota împotriva oricărei legi care slăbește politicile pro-life sau care încurajează distrugerea vieții umane.

La Națiunile Unite am făcut clar faptul că birocrații din întreaga lume nu au niciun drept să atace suveranitatea națiunilor care protejează viețile nevinovate. Copiii ne născut și n-am avut niciodată un apărător mai puternic la Casa Albă.

După cum ne spune și biblia, fiecare persoană este o făptură minunată.

Am întreprins acțiuni decisive pentru a proteja libertatea religioasă, atât de important, libertatea religioasă care a fost supus atacului în întreaga lume și la drept vorbind, a fost atacată chiar și în națiunea noastră. Iar voi vedeți lucrul acesta mai bine decât oricine altcineva. Dar acum am oprit acest lucru. Și avem grijă de doctori, de asistenți medicali, de învățători, precum și de grupuri precum Little Sisters of the Poor.

Ocrotim adopția fundamentată pe buna credință și pentru a susține prin acte acest lucru am numit 187 de judecător federal care oferă consultanță scrisă, și include aici doi judecători fenomenali de la Curtea Supremă de Justiție: Neil Gorsuch și Brett Kavanaugh.

Ocrotim drepturile studenților pro-life de a susține discursul libere în campurile universitare. Iar dacă universitățile doresc banii plătitorilor de taxe, atunci trebuie să sprijine dreptul de a vorbi liber conform primului amendament al Constituției. Iar dacă nu vor vor plăti amenzi fină în ce are usturătoare pe care nu vor vrea să le plătească.

Din păcate, stânga radicală lucrează la înăbușirea drepturilor date de Dumnezeu, la închiderea organizațiilor caritabile religioase, la interzicerea liderilor religioși din spațiul public și la reducerea la tăcere a americanilor care cred în sanctitatea vieții. Ei se ridică împotriva mea pentru că lupt pentru voi, iar noi luptăm pentru cei care nu au voce. Și noi vom câștiga pentru că știm cum să câștigăm. Cu toții știm cum să câștigăm. Cu toții știm cum să câștigăm. Am învins cu mult timp înainte. Voi ați învins cu mult timp înainte.

Împreună, noi suntem vocea celor fără de voce. Când vine vorba despre avort, și voi știți lucrul acesta pentru că ați văzut ce s-a întâmplat, democrație au îmbrățișat cele mai radicale și extreme poziții pe care le-am văzut țara aceasta în ultimii ani și zeci de ani, și am putea spune chiar sute de ani.

Actualmente, fiecare reprezentant marcant Democrat din Congres sprijină avorturile care sunt finanțate din banii contribuabililor până în momentul nașterii. Anul trecut, legiuitorii din New York au Salutat cu mare încântare textul de lege care permite ca un copil să fie omorât în pântecele mamei lui până în momentul nașterii.

Apoi, am avut cazul guvernatorului Democrat al statului Virginia, a regiunii Virginia. Noi iubim regiunea Virginia, dar ce se întâmplă acolo? Guvernatorul afirmat că el ar executa un copil imediat după naștere. Vă aduceți aminte de asta.

Senatorii democrați au blocat chiar o lege care ar acorda sprijin medical copiilor care au supraviețuit tentativelor de avort. Și acesta este motivul pentru care m-am adresat Congresului – doi dintre minunații noștri senatori sunt aici, mulți dintre congresmanii noștri se află aici – m-am adresat lor pentru a apăra demnitatea vieții și pentru a instaura o lege care să interzică avorturile copiilor aflați aproape de data nașterii, copiii care pot simți durerea în pântecele mamei lor.

Anul acesta, “Marșul pentru viață” celebrează cea de a 100-a aniversare a celui de-al 19-lea amendament care a consacrat odată pentru totdeauna dreptul femeilor de a vota în Statele Unite oferit de constituția Statelor unite. Un eveniment măreț. Astăzi, milioane de femei extraordinare din întreaga America își folosesc puterea votului pentru a lupta pentru dreptul la viață, dar și pentru celelalte drepturile care le sunt oferite în Declarația de Independență,.

Mă adresez tuturor femeilor care sunt astăzi aici: dedicarea și leadershipul vostru înalță întreaga noastră națiune și vă suntem recunoscători pentru acest lucru. Zecile de mii de tineri americani care s-au adunat astăzi aici nu sprijină doar viața, ei stau aici cu mândrie împreună. Și vreau să mulțumesc tuturor pentru acest fapt. Voi sprijiniți viața în fiecare zi. Voi oferiți un cămin, educație, locuri de muncă și îngrijire medicală tuturor femeilor pe care le slujiți. Voi oferiți familii copiilor care au nevoie de o casă permanentă. Voi faceți mici petreceri pentru femeile care urmează să nască. Voi vă îndepliniți și menirea vieții voastre de a ajuta la răspândirea harului lui Dumnezeu.

Mă adresez tuturor mamelor care sunt astăzi aici: vă sărbătorim și declarăm că mamele sunt eroine. Tăria voastră, dedicarea voastră și țelul vostru este ceea ce dă putere națiunii noastre. Mulțumită vouă, țara noastră a fost binecuvântată cu suflete minunate care au schimbat cursul istoriei omenirii.

Noi nu putem ști ceea ce pot realiza cetățenii noștri nenăscuți încă. Visurile pe care ei le vor visa. Capodoperele pe care le vor crea. Descoperirile pe care le vor face. Dar știm acest lucru: fiecare viață aduce dragoste în această lume. Fiecare copil aduce bucurie într-o familie. Fiecare persoană merită să fie protejată.

Și, mai presus de toate, știm că fiecare suflet uman este divin și că fiecare viață omenească, născută sau ne născută, este creată după imaginea Dumnezeului Atotputernic.

Împreună vom apăra acest adevăr pe în trec teritoriul măreței noastre țări. Vom da libertate visurilor oamenilor. Și, cu o speranță determinată, vom aștepta toate binecuvântările care vor decurge din frumusețea, talentul, țelul, noblețea și harul fiecărui copil american.

Aș vrea să vă mulțumesc. Acesta este un moment foarte special. Este extraordinar să vă reprezint. Vă iubesc pe toți. Și o spun cu o pasiune reală, vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă binecuvinteze America! Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc!"