Donald Trump le-a telefonat celor doi deputati scandinavi pentru a le multumi ca l-au propus la Premiul Nobel pentru Pace 2021

Preşedintele american Donald Trump le-a telefonat celor doi deputaţi scandinavi pentru a le mulţumi că l-au propus la Premiul Nobel pentru Pace 2021, au anunţat marţi cei doi aleşi, relatează AFP.

"Eram în drum spre echitaţie cu fiica mea când preşedintele Donald Trump m-a sunat şi mi-a mulţumit pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace", a scris pe Twitter deputatul creştin-democrat suedez Magnus Jacobsson.

"Am avut o bună discuţie despre pacea în Orientul Mijlociu şi în Balcani. Îi urez preşedintelui succes cu procesele de pace", a adăugat el în mesaj, care e însoţit de o fotografie cu Donald Trump surâzând la telefon.

Deputatul norvegian Christian Tybring-Gjedde, provenit din dreapta populistă anti-imigraţie (Partidul Progresului), a declarat pentru AFP că a primit la rândul său luni un telefon de la Trump.

"A fost doar pentru a-mi mulţumi pentru nominalizare", a spus el, fără a dori să dezvăluie şi altceva despre conţinutul discuţiei.

"Am fost surprins. Este frumos că a făcut asta. Nu cred că toate lumea face la fel. Este foarte drăguţ", a adăugat el.

Tybring-Gjedde şi Jacobsson au anunţat la începutul lunii septembrie că au propus candidatura lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace 2021, primul pentru rolul său în acordul de normalizare dintre Israel şi Emiratele Arabe Unite, iar al doilea pentru eforturile sale de apropiere dintre Serbia şi Kosovo, ale căror relaţii, la peste 20 de ani de la războiul în care s-au confruntat, rămân tensionate.

Donald Trump a salutat de multe ori această nominalizare a sa la Nobel, părând a face din ea un argument electoral înaintea alegerilor prezidenţiale de la 3 noiembrie unde candidează pentru al doilea mandat.

La rândul lor, experţii în Nobel nu cred că miliardarul are şanse să câştige premiul, în timp ce Institutul Nobel subliniază că nominalizarea nu are valoare de învestire din partea sa, pentru că mii de persoane (parlamentari şi miniştri din toate ţările, foşti laureaţi, unii profesori universitari etc.) obişnuiesc să înainteze o candidatură.