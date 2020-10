Donald Trump nu mai are simptome de Covid, spun medicii. Conducerea armatei SUA, in carantina

Președintele american Donald Trump se descurcă „extrem de bine” și nu raportează niciun simptom al COVID-19, la o zi după întoarcerea la Casa Albă după ce a fost internat cu boala extrem de contagioasă, a declarat medicul său într-un comunicat, marți, citat de Reuters. Sean Conley, comandantul marinei, a declarat că o echipă de medici […] The post Donald Trump nu mai are simptome de Covid, spun medicii. Conducerea armatei SUA, în carantină appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.