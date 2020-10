Donald Trump nu mai e contagios, arata o scrisoare medicala, in timp ce președintele SUA revine public cu un discurs despre „lege și ordine”

Medicul președintelui Trump afirmă într-un memoriu publicat sâmbătă seara că înaltul demnitar „nu mai este considerat un risc de transmitere către alții”, în timp ce acesta se pregătește să reia activitățile de campanie săptămâna aceasta, transmite New York Times. Memo-ul doctorului Sean Conley, medicul de la Casa Albă, menționează că eliberează informații cu permisiunea președintelui […] The post Donald Trump nu mai e contagios, arată o scrisoare medicală, în timp ce președintele SUA revine public cu un discurs despre „lege și ordine” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.