Donald Trump o critica dur pe Theresa May dupa scurgerile de informatii din depese diplomatice

Preşedintele american, Donald Trump, a criticat-o luni cu vehemenţă pe Theresa May, vizibil furios din cauza sprijinului exprimat de premierul britanic pentru ambasadorul Regatului Unit la Washington după publicarea depeşelor diplomatice ale acestuia, relatează AFP. "Sunt foarte critic pentru modul în care Regatul Unit şi premierul Theresa May au gestionat Brexitul", a scris pe Twitter Donald Trump, considerând că aceasta este responsabilă de "dezordinea" actuală. "I-am spus cum trebuia să procedeze, dar ea a decis să facă altfel", a adăugat liderul de la Casa Albă, după care l-a atacat pe ambasadorul britanic la Washington, Kim Darroch, la două zile după informaţiile apărute în presă din depeşe diplomatice în care diplomatul l-a apreciat ca fiind "instabil" şi "incompetent". "Nu îl cunosc pe ambasador, dar nu este nici dorit, nici binevenit în Statele Unite. Nu vom mai avea contacte cu el", a scris preşedintele american, înainte de a-şi exprima satisfacţia că Regatul Unit va avea în curând un nou prim-ministru. Theresa May a condamnat luni scurgerile de informaţii "total inacceptabile", dar a subliniat că are "deplină încredere" în Kim Darroch, 65 de ani, ajuns în post la Washington în ianuarie 2016, înainte de victoria lui Donald Trump în alegerile prezidenţiale.