Donald Trump poarta masca in public pentru prima data in timpul pandemiei Covid-19

Președintele SUA a purtat o mască în public pentru prima dată în timpul unei vizite la un spital militar, după o scurtă plimbare cu elicopterul de la Casa Albă, sâmbătă seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o mască a apărut în condițiile în care infectprile au crescut la niveluri record în SUA […] The post Donald Trump poartă mască în public pentru prima dată în timpul pandemiei Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.