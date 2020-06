Donald Trump primește o lovitura de la fiica fratelui sau: ’Cum a creat familia mea cel mai periculos om din lume’

După apariția cărții lui John Bolton și pierderea susținerii unor republicani proeminenți, Donad Trump se confruntă cu o presiune suplimentară din cauză unei nepoate care încearcă să publice o carte despre secretele familiei Trump.

Un frate al preşedintelui american Donald Trump, Robert S. Trump, a făcut recurs în justiţie cu scopul de a bloca publicarea unei cărţi explozive despre familie, scrisă de către o nepoată a locatarului Casei Albe, Mary Trump, dezvăluie The New York Times (NYT), relatează AFP potrivit news.ro.

Cartea - intitulată ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man” urmează să apară la 28 iulie.

Robert S. Trump a cerut unui tribunal din Queens, la New York, să împiedice publicarea cărţii lui Mary Trump, pe care o acuză de încălcarea unui acord de confidenţialitate pe care l-ar fi semnat în legătură cu moştenirea lui Fred Trump, bunicuş său - tatăl lui Donald Trump.

”Încercarea sa de a ne dramatiza şi denatura relaţiile de familie după toţi aceşti ani, cu scopul de a profita financiar, este atât o mascaradă, cât şi o nedreptate făcută memoriei (...) părinţilor noştri iubiţi”, apreciază într-un comunicat, citat de ziar, Robert S. Trump,

”Restul familiei şi cu mine suntem atât de mândri de minunatul meu frate, preşedintele, iar noi considerăm acţiunile lui Mary o adevărată ruşine”, afirmă el.

Potrivit editurii Simon & Schuster, aceste memorii pun într-o ”lumină crudă sumbra poveste” a familiei preşedintelui american Donald Trump.

În această carte de 240 de pagini, Mary Trump povesteşte evenimente la care a fost martoră în casa bunicilor săi, la New York.

”Ea descrie un coşmar de traumatisme, relaţii distructive şi un amestec tragic de neglijenţă şi abuz”, dă asigurări editura.

Potrivit site-ului de ştiri Daily Beast, Mary Trump ar urma să dezvăluie că ea este principala sursă a unei mari anchete cu privire la finanţele lui Donald Trump publicată de cotidianul New York Times.