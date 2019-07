Donald Trump, primul lider care-l felicita pe Boris Johnson: 'El va fi minunat'

Președintele american, Donald Trump, l-a felicitat pe Boris Johnson pentru victoria din alegerile din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie, care de miercuri va deveni succesorul Theresei May în fruntea Guvernului de la Londra.

”Felicitări lui Boris Johnson pentru că a devenit noul prim-minstru al Marii Britanii. El va fi minunat!”, a transmis Trump, prin intermediul Twitter.

Boris Johnson își va începe oficial mandatul de prim-ministru miercuri, după demisia Theresei May în contextul crizei Brexit.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!