Donald Trump promite un anunț spectaculos despre Covid-19, dupa apariția unor inregistrari in care este ponegrit de sora sa mai mare

Secretarul de presă al Casei Albe a anunţat pe tweeter că Preşedintele Trump va susţine în noapte aceasta la 01:00, ora României, o conferinţă în care va anunţa un tratament revoluţionar împotriva Covid 19. La conferiță ar urma să participe şeful FDA, Stephen Hahn şi secretarul pentru Sănătate şi Servicii Umane, Alex Nazar. Conferinţa de […]