Donald Trump, reactie dura la adresa Iranului: ''Daca fac ceva, vor suferi enorm''

Donald Trump, presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA) avertizeaza Iranul ca ar fi o mare greseala daca se va intampla ceva, in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste "atacuri" impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu. "Daca fac ceva, vor suferi enorm", a declarat Donald Trump la intalnirea cu premierul ungar Viktor Orban. "Vom vedea ce se va petrece cu Iranul", a continuat el, subliniind ca va fi "o mare problema" pentru Teheran daca "se va intampla ceva". "Nu vor fi multumiti", a subliniat presedintele SUA. Presedintele SUA Donald Trump ia masuri Administratia Trump preciza de peste o saptamana ...