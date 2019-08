Donald Trump se declara ”cel ales” sa duca razboiul comercial cu China

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump s-a declarat ”cel ales” pentru a purta razboiul comercial cu China, el aparand astfel actiunile administratiei sale, relateaza CNBC. Presedintele a facut aceasta afirmatie dupa o serie de critici la adresa predecesorilor sai, care in opinia sa au ignorat practicile comerciale incorecte ale Chinei. ”Acesta nu este razboiul meu comercial, este un razboi comercial care ar fi trebuit sa aiba loc cu mult timp inainte. Cineva trebuia sa o faca”, a declarat Trump reporterilor in fata Casei Albe. Donald Trump, cuvinte de lauda la adresa romanilor: Sunt foarte talentati, noi cumparam, ei cumpara!' El a adaugat privind in sus, catre cer: &rdquo ...