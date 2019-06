Donald Trump se declara increzator ca Irlanda va fi intr-o stare grozava dupa Brexit

Donald Trump 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri ca este increzator ca se va gasi o solutie buna la chestiunea statului frontierei irlandeze dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Mediafax citand agentia Dpa. Irlanda va fi "intr-o stare grozava" dupa Brexit, a declarat Trump, care a sosit miercuri in prima sa vizita in Irlanda in calitate de lider al SUA. "Nu cred ca frontiera va fi o problema", a adaugat presedintele american. Situatia frontierei intre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, stat membru al Uniunii Europene, s-a dovedit a fi una din cele mai delicate chestiuni in cadrul procesului Brexit. Acordul pe tema Brexit prevede un statut ...