Donald Trump se dezlanțuie la adresa lui John Bolton: 'E un mincinos, il ura toata lumea de la Casa Alba'

Preşedintele SUA, Donald Trump, a respins, joi, acuzaţiile lui John Bolton, catalogându-l drept "mincinos" pe fostul consilier prezidenţial, în timp ce Administraţia Chinei a negat orice legătură cu situaţia politică de la Washington.

John Bolton, fost consilier prezidenţial pentru Siguranţă Naţională, l-a catalogat pe preşedintele Donald Trump "uimitor de neinformat" şi l-a acuzat că a plasat interesele proprii şi ale familiei deasupra intereselor SUA. "Obstrucţionarea justiţiei este un stil de viaţă" la Casa Albă, a declarat John Bolton, referindu-se la acuzaţiile care i-au fost aduse preşedintelui Donald Trump în procedura demiterii, informează cotidianul The Wall Street Journal.

În cartea "Sala în care s-a întâmplat: Un Memoriu de la Casa Albă" ("The Room Where It Happened: A White House Memoir"), John Bolton a afirmat că Donald Trump i-a cerut preşedintelui Chinei, Xi Jinping, să îl ajute să câştige alegerile prin cumpărarea de produse agricole din SUA. Donald Trump "a evidenţiat importanţa electorală a fermierilor şi a cumpărării de către China a unor produse precum soia şi grâu", a scris John Bolton, conform CNN. În plus, potrivit fostului consilier prezidenţial, Donald Trump i-ar fi spus lui Xi Jinping că este "corect" ca Administraţia de la Beijing să continue construirea taberelor de concentrare pentru etnicii uiguri.

John Bolton este "un mincinos, îl ura toată lumea de la Casa Albă", a reacţionat Donald Trump, potrivit WSJ. "Cartea este plină de minciuni şi ştiri false", a subliniat liderul de la Casa Albă, scrie mediafax.ro.

La rândul său, China a negat că ar intenţiona să se implice în scrutinul prezidenţial programat în noiembrie în Statele Unite. China nu are nicio intenţie de acest fel, a comunicat Ministerul de Externe de la Beijing, citat de site-ul T-Online.de.