Donald Trump se gandește sa reia parțial finanțarea OMS, posibil la nivelul de 10% din contribuția anterioara

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că administrația de la Washington analizează numeroase propuneri legate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Într-o postare pe Twitter, Trump a subliniat că nu a fost luată o decizie finală și că finanțarea