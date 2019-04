Donald Trump se implica in scandalul avioanelor Boeing 737 Max. Ce crede ca trebuie schimbat

Boeing 737 Max google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele SUA a postat pe Twitter o recomandare cel putin neobisnuita pentru compania Boeing. Presedintele Donald Trump a cerut luni companiei Boeing sa remedieze deficientele modelul 737 MAX si sa-i faca un ″rebranding″⁣, dupa ce doua catastrofe aeriene au condus la consemnarea la sol a acestui tip de avion in intreaga lume ca urmare a suspiciunilor privind functionarea sistemului automat de control, banuit a fi la originea ambelor accidente, relateaza Reuters si AFP. ″Ce stiu eu despre branding, probabil nimic (dar am devenit presedinte!), insa daca as fi Boeing, as remedia Boeing 737 MAX, i-as adauga unele caracteristici deosebite, & as REBRANDUI avionul cu un nou num ...