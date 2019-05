Donald Trump se va deplasa in iunie la Seul. Iata ce va discuta cu omologul sud-coreean

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump se va deplasa in luna iunie in Coreea de Sud pentru a se intalni cu omologul sau Moon Jae-in si a discuta despre dosarul nuclear nord-coreean, aflat in prezent in impas, a anuntat miercuri Casa Alba. Aceasta va fi a doua intrevedere intre cei doi sefi de stat dupa esecul celui de-al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, in februarie la Hanoi. Vizita lui Trump la Seul se va inscrie in cadrul deplasarii lui in Japonia, unde intre 28 si 29 iunie se va desfasura summitul G20. Cei doi oameni de stat 'vor continua stransa coordonare a eforturilor pentru a ajunge la o denuclearizare completa si total verificata a Republicii Populare Democrate ...