Donald Trump si-a dat acordul pentru ca TikTok sa continue sa opereze in SUA

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că sprijină acordul care permite aplicaţiei de video-sharing TikTok să continue să opereze în SUA, transmite Reuters. În data de 14 august, Donald Trump a emis un decret conform căruia TikTok are la dispoziţie 90 de zile pentru a-şi vinde operaţiunile din SUA, în caz contrar nu va mai putea continua să funcţioneze în Statele Unite. De asemenea, Departamentul american al Comerţului a anunţat vineri că descărcarea aplicaţiilor chineze TikTok şi WeChat va fi interzisă în SUA începând de duminică, 20 septembrie. Sâmbătă, Departamentul Comerţului a informat că va amâna cu o săptămână ordinul prin care va fi interzisă în Statele Unite descărcarea aplicaţiilor chineze TikTok şi WeChat. Donald Trump le-a spus jurnaliştilor că sprijină acordul prin care compania chineză ByteDance (care deţine TikTok), grupul informatic american Oracle şi lanţul de magazine Walmart vor crea o nouă companie, TikTok Global, care va prelua operaţiunile TikTok din SUA. Acţionarii americani ar urma să controleze 53% din TikTok, iar investitorul chinez 36%, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Trump a declarat că noua companie va fi "controlată în totalitate de Oracle şi Walmart". Oracle a anunţat că va prelua o participaţie de 12,5% în TikTok Global. În prezent, investitorii din SUA deţin aproximativ 40% din ByteDance. Aplicaţia de video-sharing TikTok are 100 de milioane de utilizatori în SUA şi este populară în special în rândul tinerilor americani. La rândul său, aplicaţia de mesagerie WeChat are, în medie, 19 milioane de utilizatori activi zilnic în SUA, susţine firma de consultanţă Apptopia. WeChat este o aplicaţie care combină servicii similare cu Facebook, WhatsApp, Instagram şi Venmo, fiind populară în rândul studenţilor chinezi, expaţilor şi al unor americani care au relaţii personale sau de afaceri în China.