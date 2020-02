Donald Trump, sosire spectaculoasa la circuit pentru Daytona 500 si tur cu limuzina urmat de masinile de cursa - VIDEO

Preşedintele american Donald Trump a făcut un tur cu limuzina pe circuit, duminică, înaintea prestigioasei curse Daytona 500. El a venit cu Air Force One la Daytona Beach, avionul aterizând pe aeroportul aflat foarte aproape de circuit, relatează Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Air Force One making a lowpass over the Daytona International Speedway bring President Donald Trump to deliver remarks at the Daytona 500. AF1 flies over the race track at 800 feet. pic.twitter.com/WBl2PNdycf — Mil Air Comms (@MilAirComms) February 17, 2020 După ce a coborât din avion, Trump s-a urcat în limuzina prezidenţială, “The Beast”, şi s-a dus dus cu aceasta direct pe circuit, unde a coborât şi a dat startul cursei, cu cuvintele: “Domnilor, porniţi motoarele!”. Motoarele au pornit, iar apoi Trump s-a urcat din nou în limuzină împreună cu soţia sa Melania, pentru un tur pe circuit, în care maşina sa a fost urmată de cele de cursă. Unii fani au scandat: “Încă patru ani!”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); WATCH as Trump takes first lap at Daytona in “The Beast” pic.twitter.com/21oJA2oOzJ — Matt Couch (@RealMattCouch) February 16, 2020 La scurt timp după start, cursa a fost amânată pentru luni din cauza vremii ploioase. Anterior, au mai participat la astfel de evenimente preşedinţii Ronald Reagan, George H.W. Bush şi George W. Bush. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abona ...