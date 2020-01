Donald Trump sugereaza ca Soleimani incerca sa arunce in aer ambasada SUA

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că generalul iranian Qassem Soleimani, ucis în 3 ianuarie într-un atac american la Bagdad, căuta ''să arunce în aer ambasada'' SUA, transmite Reuters. ''Am prins un monstru şi l-am eliminat. Am făcut asta pentru că încerca să ne arunce în aer ambasada'', a spus Trump în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă. ''Am făcut acest lucru şi din alte motive foarte evidente - cineva a murit, unul dintre militarii noştri a murit, au fost oameni răniţi foarte grav cu numai o săptămână înainte'', a adăugat liderul american. La scurt timp după atacul american din 3 ianuarie de la Bagdad, în care a fost ucis influentul general iranian Qassem Soleimani, preşedintele american a explicat că acest raid a fost necesar pentru ''a opri'' un război. Teheranul a ripostat la acest atac, 11 rachete iraniene lovind baza aeriană din Ain al-Assad şi pe cea din Erbil, unde staţionează în total 5.200 de soldaţi americani desfăşuraţi în Irak.AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor online: Ady Ivaşcu)