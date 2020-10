Diagnosticat cu COVID – 19, președintele SUA, Donald Trump, a fost transportat cu elicopterul la Centrul Militar Medical Walter Reed, “pentru a completa setul de analize”, după cum au anunțat oficialii de la Casa Albă. Preşedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir şi “se odihneşte confortabil” după ce a fost dus la spital diagnosticat […] The post Donald Trump, transportat la Centrul Militar Medical Walter Reed. Prima reacție a președintelui SUA de pe patul de spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.