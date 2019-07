Donald Trump trimite in Suedia reprezentantul SUA pentru a monitoriza procesul rapper-ului Asap Rocky

asap rocky google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a trimis in Suedia reprezentantul SUA pentru situatii cu ostatici pentru a monitoriza procesul rapper-ului american ASAP Rocky, conform agentiei suedeze TT, informeaza The Guardian. Trimisul special Robert O’Brien a fost vazut marti la tribunalul din Stockholm. Ruth Newman, o purtatoare de cuvant a ambasadei americane la Stockholm, a declarat pentru TT ca O’Brien se afla in Suedia „pentru a se asigura de bunastarea cetatenilor americani, care este mereu o prioritate”. A$AP Rocky, judecat in Suedia cu privire la violente, impreuna cu doi membri ai anturajului sau, a invocat ”legitima aparare”, marti, in deschiderea procesului sau. SECRET ...