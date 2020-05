Donald Trump va fi testat zilnic de COVID-19. S-a aflat in apropierea funcționarului depistat pozitiv

Cel mai recent test pozitiv a zguduit Casa Albă, aflată deja în tensiune după ce valetul militar al președintelui a purtat virusul în resedința celui mai puternic om din lume, scrie New York Times. Katie Miller, secretarul de presă al vicepreședintelui și un purtător de cuvânt al echipei strategice de luptă contra COVID-19 de la […] The post Donald Trump va fi testat zilnic de COVID-19. S-a aflat în apropierea funcționarului depistat pozitiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.