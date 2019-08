Donald Trump: “Viitorul Romaniei in relația cu SUA este foarte, foarte stralucitor”!

Discucuțiile dintre Donald Trump și Klaus Iohannis s-au axat pe intenția consolidării parteneriatului între SUA și România, prin intensificarea relaţiilor bilaterale militare şi comerciale, precum şi prin susţinerea eforturilor de eliminare a vizelor pentru români. “Preşedintele Donald Trump reiterează şi consolidează parteneriatul Statelor Unite cu România. Donald Trump îl întâmpină pe preşedintele Klaus Iohannis la The post Donald Trump: “Viitorul României în relația cu SUA este foarte, foarte strălucitor”! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.