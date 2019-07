Donald Trump: ''Vom anunta in scurt timp actiuni reciproce substantiale fata de stupiditatea lui Macron''

donald trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a condamnat vehement, vineri, decizia Frantei de a impune o taxa care vizeaza marile companii din domeniul online, avertizand ca Washingtonul va riposta la "stupiditatea" presedintelui Emmanuel Macron. E LOVITURA: Viorica Dancila va fi sustinuta de Donald Trump in cursa pentru Cotroceni "Franta tocmai le-a introdus o taxa digitala marilor companii americane din domeniul tehnologiei informationale. Daca ar trebui sa colecteze cineva o astfel de taxa, ar trebui sa fie tara de origine, adica SUA. Vom anunta in scurt timp actiuni reciproce substantiale fata de stupiditatea lui Macron. Eu am spus mereu ca vinul american este mai bun decat cel frantuz ...