Donald Trump zugravește un peisaj apocaliptic: Imaginați-va ruinele fumegande și anarhia violenta

Preşedintele american Donald Trump a lansat joi un atac violent împotriva rivalului său democrat, Joe Biden, pictând o imagine apocaliptică a posibilei sale preşedinţii şi susţinând că ar fi "cel mai rău coşmar" al americanilor, transmite AFP.

"Dacă doriţi să vă imaginaţi viaţa sub o preşedinţie Biden, imaginaţi-vă ruinele fumegânde ale Minneapolisului, anarhia violentă din Portland şi trotuarele pline de sânge din Chicago în fiecare oraş din America", a declarat Donald Trump cu câteva ore înaintea discursului adversarului său din ultima zi a Convenţiei Democrate, informează Agerpres.



Oraşul Minneapolis a fost scena a numeroase proteste, uneori violente, după moartea afro-americanului George Floyd la sfârşitul lunii mai, asfixiat sub genunchiul unui ofiţer de poliţie alb, aminteşte AFP.



"Este în joc supravieţuirea ţării noastre (...) Aceşti oameni au înnebunit", a adăugat Trump.



"Vor să vă confisce armele (...) Va interzice petrolul american", şi-a continuat Trump atacul verbal. "Singurul lucru pe care nu vor să îl abolească sunt impozitele voastre", a continuat el.



Vorbind la Old Forge, un orăşel din Pennsylvania situat la mai puţin de 10 kilometri de Scranton, oraşul natal al lui Joe Biden, Donald Trump l-a acuzat pe rivalul democrat că şi-a uitat rădăcinile. Joe Biden "ne va aminti diseară că s-a născut în Scranton, dar a plecat în urmă cu aproximativ 70 de ani. A abandonat Scranton, a abandonat Pennsylvania", a continuat el menţionând acest stat-cheie, unde a câştigat la limită în 2016 în faţa rivalei democrate Hillary Clinton.



"'A petrecut ultima jumătate de secol la Washington, este acolo de 47 de ani şi acum va aduce schimbarea? Nu cred", l-a ironizat Trump pe Biden.



Liderul de la Casa Albă a criticat îndelung şi absenţa interacţiunilor rivalului său democrat cu mass-media. "Nu a răspuns la o întrebare din 17 iulie, eu răspund la aproape 100 de întrebări pe zi!", a ţinut să sublinieze Donald Trump.