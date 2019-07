Donald Tusk si-a ales omul pentru sefia Comisiei Europene. Iata pe cine a nominalizat presedintele Consiliului European

Donald Tusk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 4 iulie 2019, Donald Tusk, presedintele Consiliului European a cerut Parlamentului European sa aprobe numirea in functia de presedinte al Comisie Europene pe Ursula von der Leyen. Donald Tusk, reactie dura la adresa lui Vladimir Putin: ''Sunt in total dezacord'' ''Pentru prima oara, am ajuns la un echilibru perfect intre femei si barbati in privinta functiilor de conducere. Europa nu doar vorbeste despre femei, ci alege femei'', a afirmat Tusk in fata Parlamentului, care va vota in privinta Ursulei von der Leyen la mijlocul lui iulie. ''Sper ca acest lucru va inspira Parlamentul European in deciziile sale'', a adaugat Tusk, dupa ce candidatii pentru ...