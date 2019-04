Donald Tusk vrea o amanare a Brexit cu cel mult un an. Scrisoarea adresata statelor UE

Donald Tusk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele CE, Donald Tusk, a pledat pentru o amanare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May, relateaza AFP. Theresa May a cerut o amanare pana la 30 iunie pentru a incerca sa depaseasca criza politica din Regatul Unit. Dar Donald Tusk a apreciat, in aceasta scrisoare trimisa marti, ca “exista putine motive sa creada” ca ratificarea acordului de iesire din UE de catre Camera Comunelor va avea loc pana atunci. Vezi si: Theresa May, negocieri la Berlin si Paris pe tema Brexit Un summit crucial va avea loc miercuri la Bruxelles si la care liderii UE ar urma ...