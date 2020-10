Dorian Popa a ajuns la Politie! Ce s-a intamplat cu celebrul constantean

Motivul a fost că un fan de-al lui a depus plângere, după ce a văzut că celebrul constănțean încalcă regulile de circulație.

„Am mers, am dat cu subsemnatul, nu am fost amendat (…) am fost avertizat verbal, la a doua abatere ești amendat”, a precizat cântărețul.

Dorian Popa a fost chemat la Poliție.Motivul a fost că un fan de-al lui a depus plângere, după ce a văzut că celebrul constănțean încalcă regulile de circulație.La a doua abatere va fi sancționat.Dincolo de acest eveniment mai puțin plăcut din viața lui, Dorian Popa continuă să lanseze piese de succes. Ultima dintre acestea este chiar colaborarea sa cu Pamy.Compusă de către Alexandra Dinu alături de Roberto Velisar și Sergiu Ene în studiourile Quna Music, piesa „Te lo juro” este însoțită de un videoclip al cărui scenariu a fost scris chiar de artista Pamy, care s-a ocupa de toate detaliile, de la recuzită, până la cele de beauty și styling.„Te lo juro”, un single cu versuri în spaniolă și cu un videoclip ce îți taie respirația. „Te lo juro” este despre o poveste pasională de dragoste, urmărită totuși de îndoiala existenței unei alte persoane în relație.O altă colaborare a lui Dorian Popa este cea cu Anamaria. Videoclipul este o parodie sexy a unui film de arta in regia Isabellei Szanto si ne dezvaluie o poveste de iubire atipica. Daca iubirea e un joc, atunci personajele o pot lua razna si devin pe rand doctori, pacienti sau asistenti ai unui azil de nebuni.Single-ul a fost produs in studiourile HaHaHa Production si este compus de catre Anamaria Petrisor, Serban Cazan, Dorian Popa si Ana Stancu.Amintim că, Dorian Popa a lansat piesa de ziua lui, „Sar pe noi”, in colaborare cu Liviu Teodorescu. Constănțeanul Dorian Popa s-a născut la data de 07 august. „Sar pe noi” este a doua piesă pe care o lansează în colaborare Dorian și Liviu, dupa mega-hitul „Fanele”, cu peste 53 de milioane de vizualizări doar la videoclipul oficial.