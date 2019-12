Dorian Popa a rupt tacerea despre relatia cu Oana Zavoranu: “Este adevarat ca…”

In varsta de 31 de ani, Dorian Popa a infirmat zvonurile potrivit carora ar avea o relatie mult mai apropiata cu Oana Zavoranu, care este cu 15 ani mai mare decat el. Tanarul artist a explicat motivul pentru care ar fi aparut aceste informatii legate de o posibila idila. Va reamintim ca aceste noutati din anturajul celor doi au venit dupa ce sotul Oanei Zavoranu a fost surprins in ipostaze tandre cu o domnisoara focoasa. Alex Ashraf si controversata vedeta s-au casatorit in secret in urma cu mai bine de trei ani.

“Am tot vazut ca circula o veste conform careia eu si Oana Zavoranu am forma un cuplu si ma simt dator sa infirm acest lucru. Eu si Oana suntem doar colegi de platou in serialul «Sacrificiul». Este adevarat ca in noul sezon al serialului, «Alegerea», rolurile noastre se intersecteaza mai mult decat pana acum si este posibil ca pozele facute pe platourile de filmare sa induca in eroare.

Eu am o relatie ce dureaza de mai bine de 7 ani de zile, iar Oana si cu mine nu avem nicio alta relatie in afara de cea de colegialitate. Mai mult de atat, profesionalismul pe care l-am deprins de la doamna Ruxandra Ion, ne impune sa nu amestecam munca cu viata personala.

As dori ca viata mea personala sa fie respectata. Asa cum mi-am obisnuit deja fanii si prietenii, daca voi avea ceva de anuntat o voi face eu, personal”, a declarat Dorian Popa, conform spynews.ro.

Dorian Popa, cantaret si actor

Dorian Popa (n.: 8 august 1988) a avut o copilarie foarte grea, dupa ce tatal lui i-a parasit. Mama a devenit automat si tata pentru el si fratele lui, Ciprian. Artistul traieste o frumoasa poveste de iubire alaturi de Claudia Iosif de mai bine de sapte ani.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.