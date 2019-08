Dorian Popa inca nu a terminat de facut casa! Iata motivul amanarii

Dorian Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cand a-nceput sa-si ridice casa din Domnesti, undeva acum 3 ani, visul lui Dorian Popa a fost sa-si organizeze petrecerea aniversara la piscina din curte. Insa nici anul acesta nu-si va astepta prietenii, de ziua lui, in casa noua. Cantaretul implineste 31 de ani pe 7 august. Dorian Popa a muncit pe branci pentru a-si indeplini marele vis de a avea propria casa. Chiar daca stia ca e aproape o munca sisifica, aceea de a-ti ridica locuinta dorita, in loc s-o cumperi gata facuta, el a fost mereu optimist si a sperat ca va termina repede constructia. Conform libertatea.ro, cantaretul a stat zile intregi pe santier, a „santajat” muncitorii ca ii va posta pe site-urile de socializare daca nu ...