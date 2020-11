Dorian Popa, machiaj socant de Halloween

Dorian Popa a arătat înfricoşător, tipic de Halloween.

De Halloween, Dorian Popa a ales un look inedit.Constănțeanul a prezentat un machiaj inedit. Dorian a arătat înfricoşător, tipic de Halloween.Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii.Halloween este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări data sărbătorii variază, de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie.Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows' Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu careHalloweenul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental - catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie.Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat care reprezintă Lanterna lui Jack.Cu ocazia acestei sărbători copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte țări Halloween este serbat prin parade și carnavaluri.Dorian Popa a debutat în showbiz, în serialul "Pariu cu viața" și în trupa LaLa Band și-a deschis o nouă afacere. În ultimii ani, Popa (32 de ani) și-a investit banii câștigați în showbiz în casa visurilor lui dar și în diverse business-uri. Alături de mama sa, Luminița, alături de care a concurat și în reality-show-ul "Asia Express" a înregistrat Dorian Popa Free SRL. Constănțeanul, apare drept unul dintre fondatorii societății Avian Beauty Box SRL, alături de alte două persoane, se ocupă și de un site de produse personalizate în plină dezvoltare.Sursa foto: Facebook/ Dorian Popa